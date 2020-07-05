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Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama! Şok görüntüler... | Video

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Giriş: 05.07.2020 10:22
Güncelleme:05.07.2020 10:24
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasının içi ve çevresinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne sererken, olayın 3'üncü gününde ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın 3'üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı. Bölgede sabah saatlerinde başlayan arama tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Patlama anından itibaren kayıp olan vatandaşları bulmak için seferber olan ekipler arama çalışmalarına devam ederken, iş makineleri ise bölgede enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor.

Öte yandan, patlama sonrası bazı vatandaşların kaçtığı güzergahlarda kanlı eşyalar görülürken, fabrika yakınlarında bulunan bir barakanın ise patlamanın etkisiyle dağıldığı görüldü.

Patlamanın şiddetini gözler önüne serdi
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