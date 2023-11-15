Sakar soyguncu silahla kendini vurdu! Çaldıkları altın evde bulundu

Adana'da kuyumcu soyan silahlı bir kişi, sakarlığının kurbanı oldu. Soyguncu kaçarken yanlışlıkla kendini vurdu. Bacağından yaralanan Tarık Can Sevin isimli soyguncu ile kendisini dışarıda bekleyen arkadaşı motosikletle kaçtı. Polis, güvenlik kamerasından kimliği belirlenen soyguncu ile suç ortağını kısa sürede yakaladı. Soyguncuların evlerinde yapılan aramada çaldıkları altınlar da ele geçirildi İşte o anlar…

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