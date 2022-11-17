Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa’da can kaybı 5’e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri kuşkusuyla hastaneye kaldırılanlardan 1 şahıs daha yaşamını yitirdi. Can kaybı sayısı 5'e yükselirken, Fatih U. ve Murat K. tedavilerinin akabinde taburcu edildi. 2'si ağır 7 kişinin tedavisi devam ediyor.