17 Kasım 2022, Perşembe
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Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa’da can kaybı 5’e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri kuşkusuyla hastaneye kaldırılanlardan 1 şahıs daha yaşamını yitirdi. Can kaybı sayısı 5'e yükselirken, Fatih U. ve Murat K. tedavilerinin akabinde taburcu edildi. 2'si ağır 7 kişinin tedavisi devam ediyor.