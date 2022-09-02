Sahte doktorun ifadesi ortaya çıktı! Bu ilk değilmiş

Trabzon'da, doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak bir hastanenin acil servisine giren ve kendisini 'doktor' olarak tanıtan 20 yaşındaki inşaat işçisi Serkan Ayaz'ın, Rize'deki bir hastanede de 'beyin cerrahı' diye kendisini tanıttığı görüntüler ortaya çıktı. Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldı.