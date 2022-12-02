Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ses kaydı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Bu halde 70’inci hastama bakıyorum, bayılacağım

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin yer aldığı WhatsApp grubuna ses kaydı atan Ayşe Özkiraz (20), girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor. "Tıp fakültesinde 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" diyen Özkiraz'ın verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış" dedi. Sahte doktorun aynı gruba, "Bu halde 70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" yazdığı da ortaya çıktı.

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