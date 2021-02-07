Sahte bal çetesi esnafı mağdur etti

Sahte bal çetesi Karadeniz'de birçok esnafı dolandırdı. Bütün ayrıntıları planlayan çete üyeleri içinde çoğu glikoz şurubu olan kavanozları esnafa satarak onlarca kişiyi mağdur etti.

Glikoz şuruplarını bal diye esnafa sattılar. Giresun Bulancak'ta esnaflık yapan Dursun Karahasan'a telefon geldi arayan kişi kendisine bal satmak istediğini söyledi.

Esnafı hedefine alan sahte bal çetesi müşteri gibi dursun Karahasan'a ulaşarak yüklü miktarda bal sipariş etti.

Gerçek tahlilde ortaya çıktı. Dolandırıcılar esnafa bal diye glikoz şurubu satmıştı hem de 250 kilogram. Dolandırıcılar balın sahte olduğu anlaşılmasın diye de kavanozların içine az miktarda kestane balı koymuştu.

Güvenlik güçleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.