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Sahte aşıya dikkat: Öldürebilir!

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Giriş: 21.02.2021 08:42
Güncelleme:21.02.2021 08:50
Bir an önce aşı olmak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların açık hedefi oldu. Yurt dışından aşı getirttiğini iddia eden sağlık timsarları tehlike saçıyor. Uzmanlar ise Bakanlık onayı olmayan aşılar için "ölebilirsiniz" uyarısında bulunuyor.

Bir an önce aşı olmak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların açık hedefi oldu. Yurt dışından aşı getirttiğini iddia eden sağlık timsarları tehlike saçıyor. Uzmanlar ise Bakanlık onayı olmayan aşılar için "ölebilirsiniz" uyarısında bulunuyor.

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