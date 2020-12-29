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Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere kanat gerdi

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Giriş: 29.12.2020 15:57
Güncelleme:29.12.2020 16:05
Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde annelerini bahçede gezerken şahin kapan civcivlere horoz annelik yapıyor. Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor.

Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde annelerini bahçede gezerken şahin kapan civcivlere horoz annelik yapıyor. Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor.

Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor ŞAHİN ANNELERİNİ KAÇIRDI! HOROZ CİVCİVLERE ANNELİK YAPIYOR
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