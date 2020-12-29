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Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere kanat gerdi
Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde annelerini bahçede gezerken şahin kapan civcivlere horoz annelik yapıyor. Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor.
Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde annelerini bahçede gezerken şahin kapan civcivlere horoz annelik yapıyor. Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor.