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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde annelerini bahçede gezerken şahin kapan civcivlere horoz annelik yapıyor. Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor. Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:07
Vezirköprü'nün Kılıçgüney Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a ait tavuğu şahin kapınca civcivler annesiz kaldı.
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Altı civcivi korumaya alan horoz, onlara annelik yapmaya başladı.
ŞAHİN ANNELERİNİ ALIP UZAKLAŞTI
Eski muhtar Mehmet Kılıç,
"Tavuk civcivlerle bahçede geziyordu. Bir anda havadan süzülerek gelen şahin civcivlerin annesini alarak uzaklaştı. Koştuk ama yetişemedik. Civcivler annesiz kalınca horoz da onlara annelik yapmaya başladı." dedi. YANLARINDAN HİÇ AYRILMIYOR
Kılıç,
"Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor. Gündüzleri ise horozun peşinden gidiyorlar. Horoz da herhangi bir tehlikeye karşı civcivlerin yanından hiç ayrılmıyor, onları koruyor ve kolluyor" ifadelerini kullandı.