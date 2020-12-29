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Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor

Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde annelerini bahçede gezerken şahin kapan civcivlere horoz annelik yapıyor. Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:07
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Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor

Vezirköprü'nün Kılıçgüney Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a ait tavuğu şahin kapınca civcivler annesiz kaldı.

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Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor

Altı civcivi korumaya alan horoz, onlara annelik yapmaya başladı.

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Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor

ŞAHİN ANNELERİNİ ALIP UZAKLAŞTI

Eski muhtar Mehmet Kılıç, "Tavuk civcivlerle bahçede geziyordu. Bir anda havadan süzülerek gelen şahin civcivlerin annesini alarak uzaklaştı. Koştuk ama yetişemedik. Civcivler annesiz kalınca horoz da onlara annelik yapmaya başladı." dedi.

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Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor

YANLARINDAN HİÇ AYRILMIYOR

Kılıç, "Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor. Gündüzleri ise horozun peşinden gidiyorlar. Horoz da herhangi bir tehlikeye karşı civcivlerin yanından hiç ayrılmıyor, onları koruyor ve kolluyor" ifadelerini kullandı.

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Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor

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