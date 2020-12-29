Şahin annelerini kaçırdı! Horoz civcivlere annelik yapıyor

YANLARINDAN HİÇ AYRILMIYOR

Kılıç, "Civcivler akşam soğukta horozun kanatlarının altına girerek ısınmaya çalışıyor. Gündüzleri ise horozun peşinden gidiyorlar. Horoz da herhangi bir tehlikeye karşı civcivlerin yanından hiç ayrılmıyor, onları koruyor ve kolluyor" ifadelerini kullandı.