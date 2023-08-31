31 Ağustos 2023, Perşembe
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Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃
ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir kişi çok sevdiği Watusi boğasını her gittiği yere yanında götürürken, yoldan geçenler ikiliyi görünce şaşkına dönüyor. Arabasının yan koltuğunu boğa için özel hazırlatan bu kişiyi en sonunda polis ekipleri çevirip uyardı.