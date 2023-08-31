31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

Sahibi onun için arabasını modifiye bile etti 🚗 Yan koltukta görenler gözlerine inanamıyor 🐃

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2023 15:36
ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir kişi çok sevdiği Watusi boğasını her gittiği yere yanında götürürken, yoldan geçenler ikiliyi görünce şaşkına dönüyor. Arabasının yan koltuğunu boğa için özel hazırlatan bu kişiyi en sonunda polis ekipleri çevirip uyardı.
Her yere yanında götürüyor! Görenler şaşkın
Her yere yanında götürüyor! Görenler şaşkın
300 yıllık ağacın köklerinde saklı: Tam 2 ton ağırlığında
300 yıllık ağacın köklerinde saklı: Tam 2 ton ağırlığında
Kendini şeyh olarak tanıttı!
Kendini şeyh olarak tanıttı!
Ankara’da TEKNOFEST heyecanı
Ankara'da TEKNOFEST heyecanı
Turizm merkezinde taksimetre oyunu
Turizm merkezinde taksimetre oyunu
Üvey babaya baltalı saldırıda iğrenç iddia
Üvey babaya baltalı saldırıda iğrenç iddia
Tina arama çalışmalarına katılıyor
Tina arama çalışmalarına katılıyor
Tina’yı kim alıkoydu?
Tina'yı kim alıkoydu?
Şişli’de işadamını kaçıran 10 kişilik şebeke yakalandı
Şişli'de işadamını kaçıran 10 kişilik şebeke yakalandı
Salvador Dali maskeli hırsızlar yakalandı!
Salvador Dali maskeli hırsızlar yakalandı!
FSM’de zincirleme kaza
FSM'de zincirleme kaza
Güngören’de silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı
Güngören'de silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster