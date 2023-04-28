Sağlıkta nereden nereye? İşte sağlıkta çatlatan projeler

AK Parti iktidarında Türkiye'nin son yirmi yılında büyük adımlar atıldı. O değişimleri unutmamak ve hatırlatmak için bir çalışma yaptık. İşte sağlık alanında gelinen nokta...

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