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Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 09:47
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.
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