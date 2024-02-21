Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 Şubat tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.

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