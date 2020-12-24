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Sağlık Bakanlığı 24 Aralık Kovid-19 verilerini paylaştı! 18 bin yeni vaka var

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Giriş: 24.12.2020 20:39
Güncelleme:24.12.2020 20:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronaviürs tablosunu paylaştı. Açıklanan son dakika verilerine göre Türkiye'de son 24 saat içerisinde 195.675 kişiye test yapılırken 18.102 yeni vaka tespit edildi. İşte 24 Aralık Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunun detayları...

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi.

Hastanelerde tedavi gören 33 bin 985 kişi iyileşirken, 254 kişi daha vefat etti.

"DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım." ifadeleriyle paylaştı.

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