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Sağlık Bakanı Memişoğlu: 1 yılda 1 milyar kez insanlarımıza dokunduk

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "1 yılda 1 milyar kez insanlarımıza dokunduk"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.03.2025 00:39
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de Çaykur Rizespor kulübünün düzenlediği iftara katıldı. Rize'nin kendi memleketi olduğunu belirten Memişoğlu, son iftarında da ilk iftarında olduğu gibi evinde olduğunu ifade ederek, "İlk iftarı evimde geçirdim, Kadir Gecesi görevdeydim, son iftarı yine evimde ailemle geçiriyorum. Rizespor değerleri olan, o değerlerini günlük, anlık kazançlarla değil insanlara ve kulüplere örnek olacak şekilde yürüten bir kulüptür" dedi.
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: 1 yılda 1 milyar kez insanlarımıza dokunduk
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