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Sağlık Bakanı Koca 19 Kasım koronavirüs verilerini duyurdu! Yeni hasta sayısında yükseliş sürüyor

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Giriş: 19.11.2020 19:31
Güncelleme:20.11.2020 00:06
Sağlık Bakanlığı 19 Kasım Perşembe gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son dakika haberine göre son 24 saat içerisinde 157.756 kişiye test yapılırken 4.542 yeni hasta tespit edildi. 123 hastanın hayatını kaybetmesiyle birlikte vefat sayısı 11.943'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medya hesabında 'Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir.' mesajı paylaşarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını konusunda vatandaşları uyardı.

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

BAKAN KOCA'NIN 'ZORUNLU TEDBİR' MESAJI:

Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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