Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü | İşte doktora saldırı anı...

Son dakika haberi... Kayseri'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan doktorun yaralı halde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'nin Develi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

YARALI DOKTOR İLE SALDIRGAN ARASINDAKİ BOĞUŞMA KAMERADA

Kayseri'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan doktorun yaralı halde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı.

Erdal K. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan M.G.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.



Öte yandan, saldırıya uğrayan doktor Erdal K.'nın bacağından yaralı olmasına rağmen saldırganı çevredekilerin yardımıyla etkisiz hale getirmeye çalışması kameralarca kaydedildi.