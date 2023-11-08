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Sağanak yağmur çare olmadı! İstanbul barajları alarm veriyor

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Giriş: 08.11.2023 12:33
İstanbul'da barajlar alarm vermeye devam ediyor. İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27'ye geriledi.
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