08 Kasım 2023, Çarşamba
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Sağanak yağmur çare olmadı! İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm vermeye devam ediyor. İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27'ye geriledi.