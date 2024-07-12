Sağanak Haymana’da sele neden oldu: 3 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetini arttıran sağanak Güzelcekale Mahallesi'nde sele neden oldu. İlçede şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı.

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