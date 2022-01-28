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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinin detayları belli oldu! Katil zanlısının ismi belli oldu

A Haber
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Giriş: 28.01.2022 08:47
Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mahmutyazıcıoğlu'nun alacak-verecek meselesine arabuluculuk yaparken çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü belirlendi. Tetiği çeken isim de belli oldu. İki kişinin gözaltına alındığı cinayete adı karışan Drej Ali lakaplı Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli ise aranıyor.
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