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Saçları elinde kaldı! 3 kadının sokak kavgası kameraya yansıdı

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Giriş: 25.12.2020 12:42
Güncelleme:25.12.2020 13:02
Muş’ta, Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülüp, saçları koparıldı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği dayağın ardından, genç kızdan koparılıp yere atılan saçların, başka bir kadın tarafından toplanıp çöpe atılması görüntülere yansıdı.

Belediye binası önünde, 25 Aralık sabahı saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda; Suriye uyruklu genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın ile karşılaştı.

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kadınlardan biri, genç kıza saldırdı. Saldırgan kadın dengesini kaybedince yere düştü. Genç kız da üzerine düştü.

Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı. Öldüresiye dövülen genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu.

3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı.


Vatandaşların güçlükle ayırabildiği kadınlar, olay yerinden ayrılırken genç kızın saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından toplanıp, çöp konteynerine atıldı.

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