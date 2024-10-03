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Saç kurutma makinesinde uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı

Saç kurutma makinesinde uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 13:14
İstanbul Barosu avukatı ve grafiker arkadaşı Samsun'da saç kurutma makinesi ve şarj cihazı içine zulalanmış uyuşturucuyla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
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