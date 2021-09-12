12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Saç ekimi sırasında ölüm iddiası

Saç ekimi sırasında ölüm iddiası

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2021 16:51
Güncelleme:12.09.2021 17:01
İstanbul'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili, saç ekiminde görevli doktor ise gözaltına alındı.

Olay Bağcılar'da meydana geldi.

İtalya'da yaşayan ve saç ekimi yaptırmak için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kuaför İbrahim Gül, gittiği özel hastanede hayatını kaybetti.

Bir çocuk babası adamla ilgili ailesi ihmal iddiasında bulunurken, Gül'ün cenazesi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili ,hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saç ekimi sırasında ölüm iddiası
Saç ekimi sırasında ölüm iddiası
Evin bahçesine giren ayı korkuttu
Evin bahçesine giren ayı korkuttu
İlk kez A Haber’de
İlk kez A Haber’de
Öfkeli müşteri tezgahtarı yaktı
Öfkeli müşteri tezgahtarı yaktı
Balık fiyatları nasıl? Hamsi, istavrit, palamut...
Balık fiyatları nasıl? Hamsi, istavrit, palamut...
İstanbul’da kaç kişi aşı yaptırdı?
İstanbul'da kaç kişi aşı yaptırdı?
İdlib şehidine veda
İdlib şehidine veda
Gemlik’te orman yangını!
Gemlik’te orman yangını!
17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Haramidere’de kötü koku ve kirlilik
Haramidere'de kötü koku ve kirlilik
Kan grubuna göre diyet nedir?
Kan grubuna göre diyet nedir?
Bir Kung-Fu antrenörünün hayatı
Bir Kung-Fu antrenörünün hayatı
Daha Fazla Video Göster