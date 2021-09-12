Saç ekimi sırasında ölüm iddiası

İstanbul'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili, saç ekiminde görevli doktor ise gözaltına alındı.

Olay Bağcılar'da meydana geldi.

İtalya'da yaşayan ve saç ekimi yaptırmak için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kuaför İbrahim Gül, gittiği özel hastanede hayatını kaybetti.

Bir çocuk babası adamla ilgili ailesi ihmal iddiasında bulunurken, Gül'ün cenazesi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili ,hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı.