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Sabahı olmayan gece: Hocalı Soykırımı! Bir ayrılık ve bir kavuşma hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 16:33
Bu tarihe kara bir leke olarak geçen tüm dünyanın sadece izlediği Hocalı Soykırımı’nın 32. yıl dönümü. Kafkasya’nın gördüğü en büyük zulüm yaşandı. Kimisi Ermeni postallarının altında can verdi kimisi çıplak sürülüp vatansız bırakıldı. İşte o karanlık günler ve tanıklarının anlattıkları...
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