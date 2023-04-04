Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan vefat etti

Sabah Gazetesi’nde uzun seneler Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Gazeteci Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde 4 Nisan Salı günü saat 12.00'de tören yapılacak. Daha sonra Samsun'a gönderilecek olan Arslan'ın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.