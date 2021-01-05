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Rusya'da uçakta maske krizi

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Giriş: 05.01.2021 10:54
Güncelleme:05.01.2021 16:01
Koronavirüsün yaşandığı ilk günden beri maske takmamakta ısrar eden binlerce kişi gördük. Aynı durum dünyada da geçerli. İşte Rusya'da uçakta yaşanan maske krizi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Rusya'nın doğu şehirlerinden Çelyabinsk'e uçması gereken uçakta, bir yolcu maske takmayınca olanlar oldu.

Görevlilerin uzun uğraşına rağmen maske takmayan şahıs uçağın yarım saat rötar yapmasına neden oldu.

Uçaktan indirilen şahısa 30 bin ruble yani yaklaşık 3 bin lira para cezası kesildi.

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