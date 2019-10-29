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29.10.2019
Rusya'da korkunç olay! İnsanları öldürüp yediğini itiraf etti
Rusya’da cinayet suçlamasıyla sorgulanan 51 yaşındaki zanlı, kedi, köpek ve insanları öldürüp yediğini itiraf etti. Cani adam öldürüp gömdüğü cesetlerin yerini polislere gösterdi. Yapılan aramalarda toprağa gömülü çuval içinde cesetler bulundu.
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