Rusya'da evli kadınla basılan adam böyle firar etti! O anlar kamerada

Kuznetsk şehrinde kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu. Sosyal medyayı karıştıran olayda üçüncü kattaki balkondan zemin kattaki mağazanın tentesine düşen adamın yanında iki kişinin daha olması kafaları karıştırdı.