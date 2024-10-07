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Rojin Kabaiş 9 gündür kayıp

Rojin Kabaiş 9 gündür kayıp

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 09:18
Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 9. günde de devam etti. Ekipler bölgede termal kameralı dronelarla arama yaptı
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Rojin 9 gündür kayıp
Rojin 9 gündür kayıp
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