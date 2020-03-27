Rize'nin Kendirli Beldesi coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı | VİDEO

Son dakika haberi... Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Beldeye giriş çıkışlar durduruldu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.