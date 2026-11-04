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Rize'den hiç çıkmadı, HGS cezaları peşini bırakmadı! Aynı plaka iki farklı araçta
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rize'den hiç çıkmadı, HGS cezaları peşini bırakmadı! Aynı plaka iki farklı araçta

Rize'de yaşayan Arif Berber, otomobiliyle il dışına çıkmadığı halde farklı tarihlerde köprü ve otoyol geçişleri nedeniyle HGS ihlal cezalarıyla karşılaştığını öne sürdü. Aracının plakasına kesilen cezalar karşısında şaşkınlık yaşayan Berber, kullanmadığını belirttiği güzergâhlardaki geçişlerden sorumlu tutulduğunu iddia etti. Peki, otomobiliyle şehir dışına çıkmadığını söyleyen Berber'e kesilen cezaların nedeni neydi?

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