Deprem fırsatçısı 'change' çetesine darbe: 183 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı

6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından kaçak getirilen otomobillere kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Ankara merkezli Ankara, Kırşehir ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin bu yöntemle 183 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı ve suç gelirlerini yakınları üzerinden akladığı belirlendi. A Haber muhabiri Murat Onur, vurgunun detaylarını aktardı.