İstanbullu iş çıkışı yağmura yakalandı: Metrekareye 60 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı sarı kodlu uyarıların ardından megakentte beklenen şiddetli sağanak başladı. Tam da iş ve okul çıkış saatlerine denk gelen yağışla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan canlı yayında son durumu aktaran A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz, kilitlenen köprü yollarını, yollarda oluşan su birikintilerini ve beklenen sel tehlikesini anlattı.