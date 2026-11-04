Doğa kış uykusuna hazırlanıyor! Ağaçlar neden yaprak döküyor, bazıları nasıl hep yeşil kalıyor?

Sonbaharın gelişiyle birlikte doğa sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü. Ağaçlar kış mevsimine hazırlanırken bazı türler yapraklarını döküyor, bazıları ise yıl boyunca yeşil kalmayı sürdürüyor. Peki, ağaçlar mevsim değişikliklerine nasıl uyum sağlıyor? Yaprakların renk değiştirmesinin ve dökülmesinin ardında hangi doğal süreçler bulunuyor? Sonbaharda doğada yaşanan bu değişimin ayrıntıları mercek altına alındı.