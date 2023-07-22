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Rize'de fırtına vadisinde rafting yarışı

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Giriş: 22.07.2023 13:59
Rize'de 12.si düzenlenen kemençe ve tulum festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Detayları muhabirimiz Selman Kutlu aktardı.
Rize’de fırtına vadisinde rafting yarışı
Rize'de fırtına vadisinde rafting yarışı
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