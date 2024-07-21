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Rize’de çay toplayan vatandaş elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Rize’de çay toplayan vatandaş elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

İHA
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Giriş: 21.07.2024 15:23
Güncelleme:21.07.2024 15:23
Rize’nin Güneysu ilçesinde çay toplayan vatandaş, teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
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