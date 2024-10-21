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Rize Çayeli’nde toprak kayması

Rize Çayeli’nde toprak kayması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 08:54
Rize’nin Çayeli ilçesinde 2 boş ev toprak altında kaldı. A Haber ekibi heyelan bölgesinde. Selman Kutlu detayları bölgeden aktardı.
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