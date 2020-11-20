- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Restoranda saniyeler sonra dehşeti yaşadılar! Doğalgaz bomba gibi böyle patladı
Son dakika haberi... Çin'de bir restoranda patlayan doğalgaz borusu 34 kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Son dakika haberi... Çin'de bir restoranda patlayan doğalgaz borusu 34 kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.