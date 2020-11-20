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Restoranda saniyeler sonra dehşeti yaşadılar! Doğalgaz bomba gibi böyle patladı

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Giriş: 20.11.2020 10:34
Güncelleme:20.11.2020 10:43
Son dakika haberi... Çin'de bir restoranda patlayan doğalgaz borusu 34 kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika haberi... Çin'de bir restoranda patlayan doğalgaz borusu 34 kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Restoranda saniyeler sonra dehşeti yaşadılar! Doğalgaz bomba gibi böyle patladı RESTORANDA SANİYELER SONRA DEHŞETİ YAŞADILAR! DOĞALGAZ BOMBA GİBİ BÖYLE PATLADI

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