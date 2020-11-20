Restoranda saniyeler sonra dehşeti yaşadılar! Doğalgaz bomba gibi böyle patladı

Son dakika haberi... Çin'de bir restoranda patlayan doğalgaz borusu 34 kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika haberi... Çin'de bir restoranda patlayan doğalgaz borusu 34 kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.