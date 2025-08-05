Reşitköy Barajı kurtarma kazılarında 6 bin yıllık kültür tarihi gün yüzüne çıkıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Adramytteion Araştırmaları Heyet Başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen, Reşitköy Barajı ve çevresinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının, Edremit Körfezi'nin 6 bin yıllık kültür tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

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