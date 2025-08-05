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Reşitköy Barajı kurtarma kazılarında 6 bin yıllık kültür tarihi gün yüzüne çıkıyor

Reşitköy Barajı kurtarma kazılarında 6 bin yıllık kültür tarihi gün yüzüne çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.08.2025 13:16
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Adramytteion Araştırmaları Heyet Başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen, Reşitköy Barajı ve çevresinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının, Edremit Körfezi'nin 6 bin yıllık kültür tarihine ışık tuttuğunu söyledi.
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Reşitköy Barajı kurtarma kazılarında 6 bin yıllık kültür tarihi gün yüzüne çıkıyor
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