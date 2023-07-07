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Rengarenk Nasreddin Hoca şenliği! Eşeğe ters bindi göle maya çaldı

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Giriş: 07.07.2023 15:49
Konya Akşehir'de 64. Geleneksel Nasreddin Hoca şenliği düzenlendi. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Yöresel kıyafetler giyildi, oyunlar oynandı. Mehter Takımı da sokaklarda marşlarla dolaştı. İlçede kelimenin tam anlamıyla bayram havası vardı. Renkli etkinlikte Nasreddin Hoca eşeğe ters bindi, sonra da göle maya çaldı. 64. Geleneksel Nasreddin Hoca Festivali'nde çeşitli yarışmalar da yapıldı. En dikkat çekeni ise eşek yarışı oldu.
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