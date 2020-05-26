Ramazan Pişkin'e (Böçkün) kumpas!

Türkiye iki gündür Diyarbakır Ulu Camii’nin müdavimi Ramazan Pişkin’i diğer adıyla “Filozof Ramazan”ı konuşuyor. Ulu Cami’yi ziyarete gelen yerli veya yabancı turist kafilelerine İslam'ı tebliğ etmeyi kendine vazife edinmiş, zaman zaman da dini veya toplumsal sorunlarla ilgili sorulara, verdiği hiç beklenmeyen birikim dolu cevaplarla dikkat çeken Ramazan Pişkin, 2016 yılındaki bir mahkeme kararı gerekçe gösterilerek Elazığ akıl hastahanesine gönderildi. “Filozof Ramazan” hakkında bazı çevrelerin yürüttüğü linç kampanyası ve mahkeme kararları tartışma yarattı. Kendi halinde bir Müslüman olan Pişkin’e kumpas iddiaları gündeme geldi.