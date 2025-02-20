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Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul’da kaç lira? Türkiye Fırıncılar Federasyonundan Ramazan pidesi fiyatı açıklaması

Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul’da kaç lira? Türkiye Fırıncılar Federasyonundan Ramazan pidesi fiyatı açıklaması

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 14:05
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesinin azami satış fiyatının 2025'te 81 liranın üzerine çıkmayacağını ve hiçbir ilde ortalama fiyat artışının yüzde 35'ten fazla olmayacağını bildirdi. Balcı, “Ankara, İstanbul ve Antalya'da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesi, bu sene 20 liradan satılacak. Bursa ve Kocaeli'de 330 gramı 20 liradan satılırken, bu sene 370 gramı 30 liraya satılmış olacak" dedi.
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Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul’da kaç lira? Türkiye Fırıncılar Federasyonundan Ramazan pidesi fiyatı açıklaması
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