Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? Sade pide kaç lira? Yumurtalı pide ne kadar?

Son dakika haberi... On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken ramazan sofralarından eksik olmayan ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Peki bu yıl ramazan pidesi ne kadar olacak? Yumurtalı pide kaç lira? Susamlı pide ne kadar? Sade pide fiyatı ne? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Ramazan ayı yaklaşırken ramazan sofralarından eksik olmayan ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu.

İSTANBUL'DA 365 GRAM SADE PİDE 4 TL, YUMURTALI PİDE 5 TL