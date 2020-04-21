Ramazan öncesi pazarlarda ürküten 'koronavirüs' görüntüsü! |Video

Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken Bilim Kurulu üyeleri ise her defasın sosyal mesafe kuralına dikkat çekti. İzmir'de yaklaşan Ramazan ayı öncesi pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ise bu kuralı hiçe saydı. A Haber muhabiri Gamze Elçi ürküten görüntüleri ve yaşanan gelişmelerin detaylarını canlı yayında aktardı.