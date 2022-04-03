03 Nisan 2022, Pazar
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Ramazan davulunun çalmadığı yer! Pilava diye sahura uyandırıyorlar
Bursa'da Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu mahallede, asırlardır ramazan davulu çalınmıyor. Emirsultan Hazretleri Peygamber torunu olduğu için ona duyulan bir saygı bu. Peki davul yerine vatandaşlar nasıl sahura uyandırılıyor? İşte detaylar...