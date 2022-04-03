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Ramazan davulunun çalmadığı yer! Pilava diye sahura uyandırıyorlar

A Haber
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Giriş: 03.04.2022 14:17
Bursa'da Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu mahallede, asırlardır ramazan davulu çalınmıyor. Emirsultan Hazretleri Peygamber torunu olduğu için ona duyulan bir saygı bu. Peki davul yerine vatandaşlar nasıl sahura uyandırılıyor? İşte detaylar...
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