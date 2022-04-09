09 Nisan 2022, Cumartesi
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Pütürge'deki depremin şiddeti böyle görüntülendi
Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan büyüklüğü 5,2 olarak ölçülen deprem esnasında yaşanan anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde depremin ardından dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yaralanma ve hasar oluşmazken, deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler de yaşanan depremin şiddetini gözler önüne serdi.
O ANLAR KAMERADA
İlçeye bağlı Başmezra Mahallesi'nde tarlasında traktörle çalışan Hüseyin Soğur, yaşanan depremin ardından Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutunu cep telefonu ile kayda aldı.
DEV TOZ BULUTU
Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde dağlık alanda kalkan toz bulutu görülüyor. Yaşanan paniğin de yansıdığı görüntüler, kısa süren şiddetli depremin de vahametini gözler önüne serdi.