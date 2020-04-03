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03.04.2020

PTT'den koronavirüs kararı! İkinci bir emre kadar tüm şubeler kapatıldı |Video

PTT'den koronavirüs kararı! Bazı şubeler kapatılacak hak sahiplerine yapılacak sosyal yardımları evlerde teslim edecek. PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak açıklamasına göre, değerlendirmeler sonucunda PTT'de sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinin ikinci bir açıklamaya kadar kapatılması kararı alındığı bildirildi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır."

Açıklamada, hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

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