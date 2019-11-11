Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal, hayatını kaybetti. Bir süredir alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki evinde vefat etti.

Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Prof. Dr. Mümtaz Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden yazar eşi Sevgi Soysal'dan iki çocuğu bulunan Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

1961 ANAYASASI'NIN İMZA SAHİPLERİNDEN BİRİ

Beşiktaş'taki evinde yaşamını yitiren Mümtaz Soysal, 1961 Anayasası'nın imza sahiplerinden biri olarak biliniyordu. Anayasa ve demokrasi üzerine çok sayıda kitabı bulunan, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 15 Eylül 1929'da Zonguldak'ta doğdu. Galatasaray Lisesi'ni (1949), ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (SBF) (1953) bitirdi.

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde asistan olarak görevliyken fark dersi sınavlarını vererek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de mezun oldu (1954). 1956'da SBF'de asistan olarak çalışmaya başladı; 1958'de siyasal bilimler alanında doktora çalışmasını tamamladı. SBF'de Anayasa Hukuku profesörü olarak uzun yıllar ders verdi.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcisi (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) olarak Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 1963'te SBF'de doçent, 1969'da profesör olan Soysal, 1971 yılında aynı fakültenin dekanlığına seçildi. 12 Mart Muhtırası'ndan sonra 18 Mart 1971'de dekanlığı esnasında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı.