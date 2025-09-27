27 Eylül 2025, Cumartesi

Preveze Zaferi’nin 487. yılı Boğaz’da kutlandı

Giriş: 27.09.2025 15:08
Preveze Deniz Zaferi’nin 487’nci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen askeri törenle kutlandı. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 15 savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak vatandaşlara görsel şölen sundu. Törene üst düzey komutanlar, devlet yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı’na çelenk bırakıldı, anıt özel defteri imzalandı ve Barbaros Türbesi’nde dualar okundu. Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin dünyada Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam ettiğini vurguladı. Boğaz’daki geçit törenine yerli ve yabancı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
