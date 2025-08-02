Porsuk Çayı’nın su seviyesi azaldı

Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı. Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi. Porsuk Çayı’nın boş yatağı görenleri hayrete düşüren ilginç manzara dron ile havadan görüntülendi.

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