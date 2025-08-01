01 Ağustos 2025, Cuma
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Polis sahte MİT’çilere geçit vermedi: 4 kişi tutuklandı
Aydın’ın Didim ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan ve milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu İstanbul ve İzmir’de yakalandı. Aynı şahısların Kuşadası’nda da 5 milyon TL’lik başka bir dolandırıcılığa karıştığı tespit edildi.