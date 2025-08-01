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Polis sahte MİT’çilere geçit vermedi: 4 kişi tutuklandı

Polis sahte MİT’çilere geçit vermedi: 4 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 10:03
Aydın’ın Didim ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan ve milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu İstanbul ve İzmir’de yakalandı. Aynı şahısların Kuşadası’nda da 5 milyon TL’lik başka bir dolandırıcılığa karıştığı tespit edildi.
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Polis sahte MİT’çilere geçit vermedi: 4 kişi tutuklandı
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